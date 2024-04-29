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Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

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