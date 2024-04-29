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Konya'da eş zamanlı 15 obruk oluştu! Güvenlik önlemleri alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Konya’da eş zamanlı 15 obruk oluştu! Güvenlik önlemleri alındı

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı iki mahallede eş zamanlı olarak 15 obruk oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, obruk çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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