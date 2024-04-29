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Biri film biri gerçek: Soykırım aynı karede! Gazzeli kızın ağlaması “Piyanist” filmini anımsattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Biri film biri gerçek: Soykırım aynı karede! Gazzeli kızın ağlaması “Piyanist” filmini anımsattı

Gazze'de bir çocuğu ağlayarak çatışma bölgelerinden kaçıyor, ancak öyle yorgun ki, çaresizce kardeşleriyle birlikte yürümeye çalışıyor. Küçük kızın o anları, Piyanist filmindeki ağlama sahnesini akıllara getirdi. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, "Bunların hiçbiri film değil. Bugüne kadar çocukların parçalanmış vücutlarını gördük. Babaların ellerinde taşıdığı cesetleri cenazeleri gördük çocuklarının poşetlere konulmuş cenazelerini gördük." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ağladı, yorgunluğu yürüyüşünden bile belli oluyordu.

Çünkü küçük omuzlarında dünyanın yükünü taşıyordu.

Gazzeli kızın haykırışı, Piyanist filmindeki bu sahneyi anımsattı.

Piyanist filminde 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere yönelik soykırım anlatılıyor. Ancak şu anda o film gerçekten yaşanıyor.

Katil İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor. Katliamın bilançosu ise çocuklara kesiliyor. Çünkü Gazzeli çocuklar en sevdiklerini kaybediyor, küçük yaşlarında haya tutunmaya çalışıyor.

İşte o Filistinli çocuklardan biri. Ağlıyor, çaresizce yürüyor... Arkada ise 2 kardeşi onu takip ediyor. Biri engelli... Diğeri onu tekerlekli sandalye ile taşımaya çalışıyor. Ancak zorlanıyor..

Ağlayan Gazzeli kız gözyaşlarını silip yardımına gidiyor ve kardeşleriyle birlikte hayatta kalabilmek için yürümeye devam ediyor.

"BUNLARIN HİÇBİRİ FİLM DEĞİL"

A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında görüntülere şu sözlerle tepki gösterdi:

"Yıllarca Yahudi soykırımı başlığı altında çekilen filmler vardı onlara gözyaşı döktük isyan ettik nasıl olur dedik. Gazze'de bir çocuk ağlayarak çatışma bölgelerinden kaçıyor. Ancak öyle yorgun ki çaresizce kardeşleriyle birlikte yürümeye çalışıyor. Diğer görüntü ise dünyada izlenme rekorları kırmış Piyanist filminden. Bu filmde de Yahudi soykırımı anlatılıyor…

Bunların hiçbiri film değil. Hiçbiri senaryo değil. Yaşananlar tamamen gerçek. Empati en kıymetli şey şu noktada. Gelen en acı görüntülerden bir tanesi. Bugüne kadar çocukların parçalanmış vücutlarını gördük. Babaların ellerinde taşıdığı cesetleri cenazeleri gördük çocuklarının poşetlere konulmuş cenazelerini gördük."

Biri film biri gerçek: Soykırım aynı karede!Biri film biri gerçek: Soykırım aynı karede! BİRİ FİLM BİRİ GERÇEK: SOYKIRIM AYNI KAREDE!

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