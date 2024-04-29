Biri film biri gerçek: Soykırım aynı karede! Gazzeli kızın ağlaması “Piyanist” filmini anımsattı

"BUNLARIN HİÇBİRİ FİLM DEĞİL"

A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında görüntülere şu sözlerle tepki gösterdi:

"Yıllarca Yahudi soykırımı başlığı altında çekilen filmler vardı onlara gözyaşı döktük isyan ettik nasıl olur dedik. Gazze'de bir çocuk ağlayarak çatışma bölgelerinden kaçıyor. Ancak öyle yorgun ki çaresizce kardeşleriyle birlikte yürümeye çalışıyor. Diğer görüntü ise dünyada izlenme rekorları kırmış Piyanist filminden. Bu filmde de Yahudi soykırımı anlatılıyor…

Bunların hiçbiri film değil. Hiçbiri senaryo değil. Yaşananlar tamamen gerçek. Empati en kıymetli şey şu noktada. Gelen en acı görüntülerden bir tanesi. Bugüne kadar çocukların parçalanmış vücutlarını gördük. Babaların ellerinde taşıdığı cesetleri cenazeleri gördük çocuklarının poşetlere konulmuş cenazelerini gördük."