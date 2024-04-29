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Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Suriye’nin kuzeyinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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