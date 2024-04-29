Elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi! İnfazdan şans eseri kurtulmuştu

Sezai Gülmez

Çetenin gönderdiği tetikçi silahını Gülmez'e doğrulttu ve tetiğe bastı ancak silah ateş almadı. Tetikçi tekrar tekrar denedi ama değişen bir şey olmadı. Gülmez ve yanındakiler tetikçi Fındıkçı'yı yaka paça yakalayarak darp etti ve daha sonra polisi aradı. Bara gelen polis Fındıkçı'yı gözaltına almıştı.