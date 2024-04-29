Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD-KANDİLLİ son dakika
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı duyuruldu. Bu gelişme, bölgedeki deprem aktivitesine ilişkin dikkatleri bir kez daha çekti. Peki az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sallantının ardından vatandaşlar detayları öğrenmek için arama motolarında araştırmalara başladı. İşte 29 Nisan Pazartesi son depremler listesi...
EGE SALLANDI!
#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-04-29
Saat:07:24:38 TSİ
Enlem:35.47472 N
Boylam:25.88889 E
Derinlik:9.65 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 29 NİSAN PAZARTESİ
2024-04-29 07:24:38 35.47472 25.88889 9.65 MW 4.2 Ege Denizi
2024-04-29 06:27:46 36.97972 28.92111 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2024-04-29 06:04:10 38.17306 38.12444 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-29 05:56:34 36.97139 29.77806 7.0 ML 1.7 Korkuteli (Antalya)
2024-04-29 05:55:53 40.74139 27.6025 17.14 ML 2.3 Marmara Denizi - [10.89 km] Marmara (Balıkesir)
2024-04-29 05:40:36 38.07083 37.19139 7.01 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-04-29 05:36:34 38.32639 38.25139 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-29 05:21:43 38.27389 37.80417 8.5 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-04-29 05:07:57 35.40083 25.89222 8.89 ML 3.5 Ege Denizi
2024-04-29 05:03:52 40.30056 44.79361 7.01 ML 1.9 Kotayk (Ermenistan) - [46.46 km] Aralık (Iğdır)
2024-04-29 05:01:18 37.96028 37.7575 10.33 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-29 04:37:02 40.02472 31.7925 7.0 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
2024-04-29 04:12:23 38.16667 37.95 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-29 03:32:09 38.39806 37.53889 7.02 ML 1.7 Darende (Malatya)
2024-04-29 03:28:18 38.40306 37.55556 7.3 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-04-29 03:15:19 37.33361 37.01861 7.0 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-29 02:52:54 38.32361 37.37778 7.0 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-29 02:39:40 37.87917 36.30694 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-29 02:27:52 36.25778 28.31778 55.57 ML 2.0 Akdeniz - [45.54 km] Marmaris (Muğla)
2024-04-29 02:21:51 38.21278 38.68139 6.95 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-04-29 02:11:51 38.12472 37.66139 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-29 02:01:05 37.49194 29.69389 7.0 ML 1.2 Yeşilova (Burdur)
2024-04-29 01:45:53 37.93556 27.13222 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.91 km] Menderes (İzmir)
2024-04-29 01:37:24 38.80917 37.42194 7.06 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-04-29 01:25:21 37.89111 36.34111 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-29 01:23:09 38.16361 38.45694 6.98 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2024-04-29 00:54:58 38.52111 38.04194 7.04 ML 1.5 Yazıhan (Malatya)
2024-04-29 00:48:50 38.52083 38.02417 7.01 ML 1.5 Yazıhan (Malatya)
2024-04-29 00:46:39 39.88861 40.21083 7.0 ML 1.2 Tercan (Erzincan)
2024-04-29 00:33:29 36.97611 29.7175 25.92 MW 3.9 Çavdır (Burdur)
2024-04-29 00:14:53 38.51667 38.035 8.6 ML 3.8 Akçadağ (Malatya)
2024-04-29 00:06:57 38.04278 37.66944 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-28 23:59:10 39.93889 40.77139 7.0 ML 0.9 Aşkale (Erzurum)
2024-04-28 23:47:25 38.12556 37.25083 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-28 23:34:28 40.07361 35.905 6.94 ML 1.7 Kadışehri (Yozgat)
2024-04-28 23:10:07 38.23 38.66889 7.03 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-04-28 22:36:33 38.08444 37.15389 7.0 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-04-28 22:35:34 40.40222 35.23611 6.98 ML 1.1 Mecitözü (Çorum)
2024-04-28 22:30:38 38.28194 38.80361 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-04-28 21:54:55 37.0775 28.85028 6.95 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2024-04-28 21:53:05 40.05694 36.03111 11.27 ML 2.6 Sulusaray (Tokat)
2024-04-28 21:38:39 38.82083 37.46722 7.02 ML 2.5 Gürün (Sivas)
2024-04-28 21:14:53 39.9025 41.89139 7.0 ML 1.2 Köprüköy (Erzurum)
2024-04-28 21:10:36 38.02361 37.62639 7.0 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-28 21:07:59 38.76556 27.82556 5.59 ML 1.7 Saruhanlı (Manisa)
2024-04-28 21:03:12 37.93889 37.67278 7.0 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-28 21:02:36 37.93944 37.67278 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-28 21:01:26 35.46444 25.93333 8.7 ML 3.2 Ege Denizi
2024-04-28 20:29:48 39.94361 39.32444 11.27 ML 1.1 Kelkit (Gümüşhane)
2024-04-28 20:28:23 37.95056 36.65806 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-04-28 20:14:44 38.00722 37.45194 7.0 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-04-28 19:31:00 38.03694 36.67556 7.0 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-28 19:23:51 37.25944 37.07667 7.0 ML 2.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-04-28 19:16:35 38.135 38.57306 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-04-28 18:38:13 37.86722 27.04333 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.67 km] Menderes (İzmir)
2024-04-28 18:20:09 36.99806 28.55583 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2024-04-28 18:13:05 38.08611 38.42028 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-04-28 18:07:58 40.30556 26.99 7.0 ML 1.7 Lapseki (Çanakkale)
2024-04-28 18:04:09 38.51778 38.04361 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
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