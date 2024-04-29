Ekrem İmamoğlu'ndan Hamas'a yönelik "terör örgütü" çıkışı! İsrail basınında geniş yankı buldu! Sosyal medyada eleştiri yağmuru...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ABD televizyonu CNN International’a verdiği röportajda katil İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama direniş gösteren Hamas'a yönelik "terör örgütü" ifadelerini kullandı. İmamoğlu mazlum Filistin halkını barbar İsrail'e karşı savunmaya çalışan Hamas için "Tabii Hamas İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı." dedi. Bu açıklama İsrail medyasında geniş yankı bulurken İmamoğlu'nun sözleri bir dönem Saadet Partisi kontenjanından CHP milletvekili olan Nazır Cihangir İslam'ın da tepkisini çekti. İslam yaptığı paylaşımda "Hamas'a terörist diyenler İsrail'i finanse ediyor" vurgusunu yaparken İmamoğlu'na açıklamasını düzeltmesi konusunda çağrıda bulundu. İşte detaylar...
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, yabancı basına röportaj vermeye devam ediyor.
İMAMOĞLU: HAMAS TERÖRİSTTİR
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Filistin'i işgal eden İsrail'e karşı silahlı direniş yürüten Hamas için "terörist" dedi.
"İSRAİL'E KARŞI ÜZÜCÜ BİR SALDIRIYA İMZA ATTILAR"
ABD televizyonu CNN International'a konuşan İmamoğlu Hamas'ın 7 Ekim saldırısı ile ilgili soruya "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz." yanıtını vererek tepki topladı.
ESKİ SAADET PARTİLİ İSLAM'DAN İMAMOĞLU'NA TEPKİ: AÇIKLAMASINI ACİLEN DÜZELTMELİ
İmamoğlu'nun bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz dönemde Saadet Partisi kontenjanından CHP'nin İstanbul 3. Bölge Milletvekili olan Nazır Cihangir İslam'ın da tepkisine neden oldu.
"HAMAS'A TERÖRİST DİYENLER İSRAİL'İ FİNANSE EDİYOR"
İslam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamas'ı terörist olarak değerlendiren ülkelerin İsrail'i finanse ettiğini ve bu trajedide aktif rol oynadığının altını çizerken "İBB Başkanının bu ülkelerin Filistin direnişine karşı olan tutumlarında onlarla ortaklaşması, aynı dili kullanması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
"BİR AN ÖNCE AÇIKLAMASINI DÜZELTMELİ"
İmamoğlu'nun sözlerine sadece üzülmediğini aynı zamanda kınadığını da söyleyen İslam "Yapılması gereken Gazze'yi bir an önce İstanbul ile kardeş şehir ilan etmektir. İBB Başkanı @ekrem_imamoglu bu açıklamasını yine küresel bir platformda acilen düzeltmelidir." dedi.
İşte Cihangir İslam'ın paylaşımı:
Uluslararası hukuk "işgal karşısında her türlü direniş"i meşru sayar. Filistin'de işgale karşı mücadele veren bütün örgütler meşrudur. Bugün hepsi Hamas'ın arkasındadır.
Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiren ülkeler İsrail'i finanse eden, Filistin trajedisinin soykırıma dönüşmesinde aktif rol oynayan ülkelerdir. Bu fonksiyonlarını hala hayasızca sürdürüyorlar. İBB Başkanının bu ülkelerin Filistin direnişine karşı olan tutumlarında onlarla ortaklaşması, aynı dili kullanması kabul edilemez.
Sadece üzülmüyor; Kınıyorum!
BM'de Türkiye dahil ezici çoğunluk Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamaz, muhatap alır. Gazze soykırımı ve bu Siyonist vahşet karşısında İsrail hakkında mızırdanmaktan öteye gidemeyen bu denli düşük tepki katilleri yüreklendirmekten başka bir işe yaramaz. İstanbul duruşuna da halkımızın duruşuna da esastan ters düşer. Yapılması gereken Gazze'yi bir an önce İstanbul ile kardeş şehir ilan etmektir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu açıklamasını yine küresel bir platformda acilen düzeltmelidir.
İSRAİL BASINI GENİŞ YER VERDİ
Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerine ise İsrail basını geniş yer verdi. İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesi, İmamoğlu'nun röportajını paylaştı.
ÖZEL DE AYNI KAFADA
Batının genel olarak bu olaydaki büyük resmi görmediğini ve tek yönlü baktığını kaydeden İmamoğlu, "Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır.'' şeklinde konuştu.
ÖZEL: HAMAS TERÖR SALDIRISI DÜZENLEDİ
İmamoğlu'nun sözleri sosyal medyada büyük tepki çekerken geçtiğimiz şubat ayında da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, 7 ayda 15 bini çocuk 35 bini sivili katleden İsrail'in soykırımı için 'orantısız cevap' ifadesini kullanmıştı. Özel, 7 Ekim ve sonrasında yaşananları "Hamas'ın yaptığı terörist saldırılardan sonra, İsrail'in yaptığı, verdiği orantısız cevap" şeklinde nitelemişti.
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