Ekrem İmamoğlu'ndan Hamas'a yönelik "terör örgütü" çıkışı! İsrail basınında geniş yankı buldu! Sosyal medyada eleştiri yağmuru...

"BİR AN ÖNCE AÇIKLAMASINI DÜZELTMELİ"

İmamoğlu'nun sözlerine sadece üzülmediğini aynı zamanda kınadığını da söyleyen İslam "Yapılması gereken Gazze'yi bir an önce İstanbul ile kardeş şehir ilan etmektir. İBB Başkanı @ekrem_imamoglu bu açıklamasını yine küresel bir platformda acilen düzeltmelidir." dedi.

İşte Cihangir İslam'ın paylaşımı:

Uluslararası hukuk "işgal karşısında her türlü direniş"i meşru sayar. Filistin'de işgale karşı mücadele veren bütün örgütler meşrudur. Bugün hepsi Hamas'ın arkasındadır.

Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiren ülkeler İsrail'i finanse eden, Filistin trajedisinin soykırıma dönüşmesinde aktif rol oynayan ülkelerdir. Bu fonksiyonlarını hala hayasızca sürdürüyorlar. İBB Başkanının bu ülkelerin Filistin direnişine karşı olan tutumlarında onlarla ortaklaşması, aynı dili kullanması kabul edilemez.

Sadece üzülmüyor; Kınıyorum!

BM'de Türkiye dahil ezici çoğunluk Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamaz, muhatap alır. Gazze soykırımı ve bu Siyonist vahşet karşısında İsrail hakkında mızırdanmaktan öteye gidemeyen bu denli düşük tepki katilleri yüreklendirmekten başka bir işe yaramaz. İstanbul duruşuna da halkımızın duruşuna da esastan ters düşer. Yapılması gereken Gazze'yi bir an önce İstanbul ile kardeş şehir ilan etmektir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu açıklamasını yine küresel bir platformda acilen düzeltmelidir.