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Türkiye'den Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığına destek!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Türkiye’den Mark Rutte’nin NATO Genel Sekreterliği adaylığına destek!

Son dakika haberine göre Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini örgütün diğer üyelerine bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin bitmesinin ardından gözler yeni Genel Sekreter seçimine çevrildi.

NATO'YA BİLDİRİLDİ

Türkiye, geçtiğimiz hafta destek talep etmek üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi destekleyeceğini, bugün NATO'nun diğer üyelerine bildirdi.

İKİ ADAY VARDI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ardından göreve Hollanda Başbakanı Rutte ve Romanya Cumhurbaşkanı lohannis aday olmuştu.

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