Türkiye’den Mark Rutte’nin NATO Genel Sekreterliği adaylığına destek!

NATO'YA BİLDİRİLDİ

Türkiye, geçtiğimiz hafta destek talep etmek üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi destekleyeceğini, bugün NATO'nun diğer üyelerine bildirdi.