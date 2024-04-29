Türkiye'den Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığına destek!
Son dakika haberine göre Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini örgütün diğer üyelerine bildirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin bitmesinin ardından gözler yeni Genel Sekreter seçimine çevrildi.
NATO'YA BİLDİRİLDİ
Türkiye, geçtiğimiz hafta destek talep etmek üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi destekleyeceğini, bugün NATO'nun diğer üyelerine bildirdi.
İKİ ADAY VARDI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ardından göreve Hollanda Başbakanı Rutte ve Romanya Cumhurbaşkanı lohannis aday olmuştu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Unutmuş olabilirsiniz! Kayıp paralarınızı SGK ile bulun!
- Dikkat! ⚠️❌ Bu şifreyi asla internette kullanmayın: Yasa geliyor
- Futbol Dünyasını Sarsan Liste: En İyiler Belli Oldu, Ronaldo Liste Dışı
- Gerçek dahiler için test: 7 saniyede 6 gizli yüzü bulabilenlerin IQ'su 180'den yüksek çıkıyor
- O ilçede sudan ucuz arsa! Milli Emlak yayına aldı: İstanbul’a çok yakın!
- 47 48 49 50 51 52 yaşla emeklilik bileti kesildi! 1996 1998 2000 sonrasına yaş ve prim şartları listelendi
- MEB'den Müjdeli Haber! Mayısta 3 Günlük Mini Tatil!
- Türkiye’nin Bermuda Şeytan Üçgeni! Bu dağın üstünden uçaklar geçmiyor
- KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...
- Uçak Su Sınırı Gizemi Çözüldü! 100 ml Sınırının Gerçek Sebebi Ne?
- O uygulamayı kullananlara son gün! Gece 12'den itibaren...
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonuç tarihi...