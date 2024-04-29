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Van'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Van’da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 77 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı.

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