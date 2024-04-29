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Konya'da FETÖ operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı...

Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Konya’da FETÖ operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı...

Konya merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

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