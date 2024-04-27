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Adıyaman'da bir polis mesai arkadaşlarına ateş açtı! Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
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Adıyaman’da bir polis mesai arkadaşlarına ateş açtı! Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır." dedi. Öte yandan Bakan Yerlikaya, konuyla 2 polis memurunun şehit olduğunu açıkladı.

Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti.

Olayda yaralanan polislerin olduğu öğrenildi.

Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.'yü yaralamıştır.

Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.

Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.

Adıyaman Valisi Osman Varol da yaptığı açıklamada, bir polis memurunun 2 meslektaşına beylik silahıyla ateş açtığını belirterek şunları kaydetti:

"Polis Merkezi Amiri Başkomiserimiz ve Ekipler Amiri Komiserimiz hemen hastaneye kaldırılmıştır. Tüm acil müdahaleler yapılmış ve maalesef her ikisi de kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru da yaralı şekilde etkisiz hale getirilmiş, o da hastanede gözetim altında, devletin elinde şu an. Bunun dışında başka yaralı yok."

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