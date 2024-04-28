Ticaret Bakanı Bolat Almanya’da!

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TD IHK) 20. kuruluş yıldönümü programına katılmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile başkent Berlin'e gelen Bolat yaptığı açıklamada, TD IHK'nın 20 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Eski Almanya Başbakanı Gerard Schröder'in katıldığı Köln'deki bir etkinlikte kurulduğunu belirterek, "TD-IHK'nın bugün toplam 452 üyesi arasında Türkiye'den de yaklaşık 154 Oda ve Borsamız yer almaktadır. Diğer üyeler ise yine Türkiye ve Almanya'daki firmalardan oluşmaktadır" dedi.