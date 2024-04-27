İstanbul'da yumruklu saldırıya uğrayan Necla öğretmene Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu
Sarıyer'deki bir okulda görevli öğretmen Necla Ö. okul koridorunda veli tarafından darp edildi. Yaşanan skandal sonrası veli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başkan Erdoğan Necla öğretmeni arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İşte detaylar...
Sarıyer'de bir okulda iddiaya göre, yaşıtlarına zorbalık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin babası tarafından okulda şiddete uğradı. Şiddet uygulayan veli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şahsın öğretmene yumruk attığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
BU NASIL ÜSLUP?
Olay, Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda görev alan öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyardı. Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği öğretmenin ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürüldü. Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı.
O ANLAR KAMERADA
SALDIRGAN VELİ TUTUKLANDI
Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü öğretmen Nazlı Ö.'yü yumruk atarak yaraladı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi.
Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlatırken veli Ali Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan öğrencinin de benzer nedenlerden dolayı ara dönemde bulunduğu okula nakli yapıldığı ileri sürülürken öğretmenin darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından darbedilen öğretmeni arayarak kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulunda bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmen ile telefonda görüştü.
Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Naneli Şekerden Sonra Tad Alma Garipliği: Her Şey Neden Soğuk Geliyor?
- Gönül Dağı'nda karalar bağlatacak gelişme duyuruldu! Dilek'ten sonra şimdi de...
- Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Karakterindeki gizli cevher ortaya çıkıyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesi konusu 26 Nisan 2024 | Diyanet Cuma Hutbesi Tam Metin PDF! "Her İşin Bir Ahlakı Vardır!"
- Tek tek açıklandı; Emeklinin ödeme takvimi netleşti! 10.250, 11.500, 12.000. 15.100 TL maaş alanlara…
- Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı startı verildi! En az 35.000 TL maaşla 7 branşta memur alınacak: Ebe, hemşire, tekniker...
- Tek damlasıyla evdeki güveleri buhar edecek!
- Canan Karatay aknesiz cildin reçetesini verdi! Tüm dünya peşinde...
- Önce toz bulutu sandılar, gerçeği sonra anladılar: Esnaf hemen su çıkardı
- Darphane’den madeni paralar böyle üretiliyor! O tırtıkların sebebi meğer buymuş: 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira…
- Altın sahipleri soğuk terler dökecek! İslam Memiş kılavuzu verdi: Bundan sonra...
- Resimdeki gizli pateni 3 saniyede görenlerin IQ’su 150 üstü çıkıyor! Süren başladı…