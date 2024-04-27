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İstanbul'da yumruklu saldırıya uğrayan Necla öğretmene Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

ahaber.com.tr Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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İstanbul’da yumruklu saldırıya uğrayan Necla öğretmene Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun telefonu

Sarıyer'deki bir okulda görevli öğretmen Necla Ö. okul koridorunda veli tarafından darp edildi. Yaşanan skandal sonrası veli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başkan Erdoğan Necla öğretmeni arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İşte detaylar...

Sarıyer'de bir okulda iddiaya göre, yaşıtlarına zorbalık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin babası tarafından okulda şiddete uğradı. Şiddet uygulayan veli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şahsın öğretmene yumruk attığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BU NASIL ÜSLUP?

Olay, Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda görev alan öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyardı. Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği öğretmenin ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürüldü. Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı.

O ANLAR KAMERADA

SALDIRGAN VELİ TUTUKLANDI

Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü öğretmen Nazlı Ö.'yü yumruk atarak yaraladı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlatırken veli Ali Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan öğrencinin de benzer nedenlerden dolayı ara dönemde bulunduğu okula nakli yapıldığı ileri sürülürken öğretmenin darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından darbedilen öğretmeni arayarak kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulunda bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmen ile telefonda görüştü.

Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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