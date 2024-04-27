Tatil bölgelerinde villa kiralamak isteyenler dikkat! 500 milyonluk vurgun yaptılar! 48 kişi gözaltında...
Antalya merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, tatil yapmak için villa kiralamak isteyen 110 kişiyi dolandıran 48 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımda şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon lira hareketlilik tespit edildiği de belirtildi. İşte detaylar...
Antalya merkezli 13 ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-35" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 500 Milyon TL para hareketliliği olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını X hesabından paylaştı.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da "SİBERGÖZ-35" operasyonu düzenlendi.
Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin; hazırladıkları sahte site ve sosyal medya hesaplarında, güven sağlamak amacıyla sahte TURSAB belgesi kullandıkları, Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalara yönelik detaylı keşif yaptıkları, villalarının sahibiymiş gibi bu villaları kiralamak isteyen 110 kişiyi sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırdıkları ve bu siteler üzerinden Havale/EFT yöntemiyle ödeme aldıkları tespit edildi.
500 MİLYON TL'LİK PARA HAREKETLİLİĞİ
Şüphelilerin banka hesaplarında 500 Milyon TL para hareketliliği olduğu belirlendi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Antalya merkezli 1️⃣3️⃣ ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-35" operasyonlarında 4️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 27, 2024
Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların… pic.twitter.com/fO73KGz5L8
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Naneli Şekerden Sonra Tad Alma Garipliği: Her Şey Neden Soğuk Geliyor?
- Gönül Dağı'nda karalar bağlatacak gelişme duyuruldu! Dilek'ten sonra şimdi de...
- Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Karakterindeki gizli cevher ortaya çıkıyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesi konusu 26 Nisan 2024 | Diyanet Cuma Hutbesi Tam Metin PDF! "Her İşin Bir Ahlakı Vardır!"
- Tek tek açıklandı; Emeklinin ödeme takvimi netleşti! 10.250, 11.500, 12.000. 15.100 TL maaş alanlara…
- Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı startı verildi! En az 35.000 TL maaşla 7 branşta memur alınacak: Ebe, hemşire, tekniker...
- Tek damlasıyla evdeki güveleri buhar edecek!
- Canan Karatay aknesiz cildin reçetesini verdi! Tüm dünya peşinde...
- Önce toz bulutu sandılar, gerçeği sonra anladılar: Esnaf hemen su çıkardı
- Darphane’den madeni paralar böyle üretiliyor! O tırtıkların sebebi meğer buymuş: 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira…
- Altın sahipleri soğuk terler dökecek! İslam Memiş kılavuzu verdi: Bundan sonra...
- Resimdeki gizli pateni 3 saniyede görenlerin IQ’su 150 üstü çıkıyor! Süren başladı…