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Tatil bölgelerinde villa kiralamak isteyenler dikkat! 500 milyonluk vurgun yaptılar! 48 kişi gözaltında...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Tatil bölgelerinde villa kiralamak isteyenler dikkat! 500 milyonluk vurgun yaptılar! 48 kişi gözaltında...

Antalya merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, tatil yapmak için villa kiralamak isteyen 110 kişiyi dolandıran 48 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımda şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon lira hareketlilik tespit edildiği de belirtildi. İşte detaylar...

Antalya merkezli 13 ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-35" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 500 Milyon TL para hareketliliği olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını X hesabından paylaştı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da "SİBERGÖZ-35" operasyonu düzenlendi.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin; hazırladıkları sahte site ve sosyal medya hesaplarında, güven sağlamak amacıyla sahte TURSAB belgesi kullandıkları, Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalara yönelik detaylı keşif yaptıkları, villalarının sahibiymiş gibi bu villaları kiralamak isteyen 110 kişiyi sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırdıkları ve bu siteler üzerinden Havale/EFT yöntemiyle ödeme aldıkları tespit edildi.

500 MİLYON TL'LİK PARA HAREKETLİLİĞİ

Şüphelilerin banka hesaplarında 500 Milyon TL para hareketliliği olduğu belirlendi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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