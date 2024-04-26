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Kocaeli merkezli 11 ilde SİBERGÖZ-34 operasyonu | 49 şüpheli adliyede

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Kocaeli merkezli 11 ilde SİBERGÖZ-34 operasyonu | 49 şüpheli adliyede

Kocaeli merkezli 11 ilde sahte ilanlar ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik SİBERGÖZ-34 operasyonunda gözaltına alınan, örgüt lideri Serkan K.'nin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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