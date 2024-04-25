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İşte Türk mühendislerin imzası! Hürjet'in ilk uçuşunun üstünden 1 yıl geçti

ahaber.com.tr Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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İşte Türk mühendislerin imzası! Hürjet’in ilk uçuşunun üstünden 1 yıl geçti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin yerli ve milli ilk eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu geçen yıl tam bugün 25 Nisan'da  başarıyla gerçekleştirmişti. Üzerinden 1 yıl geçti, çalışmalar ne aşamada? Detayları A haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan Hürjet pilotu Ercan Çelik anlattı.

Türk mühendislerinin önemli başarıları arasında yer alan Hürjet'in ilk uçuşunun üstünden 1 yıl geçti. 25 Nisan'da gökyüzüyle buluşan yerli ve milli ilk eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Hürjet şimdiye kadar 50 sorti uçuş ve 39 saat 44 dakika havada kaldı. Hürjet aynı zamanda 15 bin feet irtifaya ulaştı.

TESTLER HANGİ AŞAMADA?

Peki 1 yılda hangi çalışmalar yapıldı? Hürjet Türkiye için ne ifade ediyor? Hürjet'in yetenekleri neler? Türk havacılığı için Hürjet ne ifade ediyor? Detayları A haber muhabiri Merve Pekmez'in konuğu olan Hürjet pilotu Ercan Çelik anlattı.

DEVLETİN VE MİLLETİN EMANETİ

Ercan Çelik: Bizler için ne ifade ettiğini anlatmak gerçekten çok zor bir his yaşıyoruz. Büyük bir sorumluluk alıyoruz. Bu uçak devletimizin ve milletimizin bir emanetidir ve biz de buna göre hareket ediyoruz. Bunda dolayı biz de hep bir heyecan oluyor. 50 sorti de bunu hep yaşadık ve yüzlerce saat bu devam edecek. Biz de güzel bir sorumluluk ve tatlı bir heyecan var.

İNİŞ TAKIMLARI İLK UÇUŞTA NEDEN KAPANMADI?

İlk uçuşlarda tekerlerin neden kapatılmadığı herkes tarafından merak ediliyor. Bu uluslararası genel bir durumdur. Havacılık tarihi kanla yazılmıştır. İlk uçuşta tekerlerin kapanması gerekli verimi göstermeyebilir. Uçak ilk uçuşunu yapıyor ve bütün sistemler ilk defa beraber çalışıyor. Yerde ne kadar çok denense de havada risk almamak gerekir. Bu projeler milyon dolarlık projeler ve ülkenin geleceğine hitap ediyor. İşte bu riski gereksiz yere almak lazım değil. İlk uçuşta iniş takımları garanti olarak kapanmıyor.

TESTLERDE TAM BAŞARI

İlk uçuşta uçağın irtifasını ve hızını gösteren sistemlerin doğrulanması gerekiyor. İşte sistemlerin kalibrasyonu ile birlikte doğru olduğunu ispat etmek gerekir. İlk etapta bunu yaptık sonra zarf açma denilen yani uçağın evreni olan aşamaya geçildi. İşte aşama aşama tüm testleri gerçekleştiriyoruz. Manevra kabiliyeti ile ilgili çalışmalar da yapılıyor.

SES HIZINA ÇIKACAK

Saatte 800 kilometre hıza ulaştık. Yer çekiminin 6 katı ağırlıkta olan kuvvete karşı uçağımızı denedik. İşte bu testlerde uçakta herhangi bir problem yaşamadık. Maksimum olan yer çekimine karşı 8 kat kuvveti denedik. Bundan sonra ses hızına ulaşma testlerini yapacağız.

TÜRK PİLOTLARI TÜRK UÇAĞINDA YETİŞECEK

Pilotlarımızın kendi uçağımız ile yetişmesi bizim için çok önemli. Ben 28 yıldır Amerikan yapımı F-16 ile uçuş yaptım. Biz onunla pilotlarımızı yetiştirip savaşa hazır hale getiriyoruz. Artık bunu Hürjet ile yapacağız. Gerçekten çok modern bir uçağımız ve kokpitimiz var. Yeni nesil uçaklara hitap edecek bir uçağımız var. Yeni öğrenciler bu teknoloji ile yetişecek. Biz de bunun heyecanı ve gururu var.

İşte Türk mühendislerinin imzası!İşte Türk mühendislerinin imzası! İŞTE TÜRK MÜHENDİSLERİNİN İMZASI!
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