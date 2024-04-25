İşte Türk mühendislerin imzası! Hürjet’in ilk uçuşunun üstünden 1 yıl geçti

DEVLETİN VE MİLLETİN EMANETİ

Ercan Çelik: Bizler için ne ifade ettiğini anlatmak gerçekten çok zor bir his yaşıyoruz. Büyük bir sorumluluk alıyoruz. Bu uçak devletimizin ve milletimizin bir emanetidir ve biz de buna göre hareket ediyoruz. Bunda dolayı biz de hep bir heyecan oluyor. 50 sorti de bunu hep yaşadık ve yüzlerce saat bu devam edecek. Biz de güzel bir sorumluluk ve tatlı bir heyecan var.