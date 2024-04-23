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Son dakika | Başkan Erdoğan Özgür Özel ile TBMM'de görüştü

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Son dakika | Başkan Erdoğan Özgür Özel ile TBMM’de görüştü

Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'dan randevu talebine yanıt geldi. Başkan Erdoğan "En kısa zamanda bir araya gelişi gerçekleştiririz" dedi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş Özgür Özel'e Başkan Erdoğan ile görüşmeyi sordu. CHP lideri cevap olarak "Cumhurbaşkanı ile şimdi görüşmeye gidiyorum." dedi. A Haber muhabiri görüşmenin TBMM'de başlandığını duyurdu. Akkuş TBMM'de yapılan görüşmenin 10 dakika kadar sürdüğünü aktardı. Özel ile görüşmeyi Başkan Erdoğan'a bizzat soran Rüya Akkuş detaylı görüşmenin haftaya yapılacağını bildirdi.

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