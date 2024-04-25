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Başkan Erdoğan ve Özgür Özel ne zaman görüşecek? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu A Haber'de yaşananları anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.04.2024 12:38
Başkan Erdoğan önümüzdeki hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelecek. 23 Nisan resepsiyondaki görüşmede neler konuşuldu? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na sordu.
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