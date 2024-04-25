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Başkan Erdoğan Kazakistan Başbakanı Bektenov'u kabul etti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Başkan Erdoğan Kazakistan Başbakanı Bektenov’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basına kapalı gerçekleştiren kabulde Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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