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Son dakika | MİT DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusunu yakaladı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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Son dakika | MİT DEAŞ’ın 2 sözde sorumlusunu yakaladı

MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı.

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