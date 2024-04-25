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Tekirdağ'da yakalanan PKK'nın sözde komutanı tutuklandı

DHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Tekirdağ’da yakalanan PKK’nın sözde komutanı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen 'Leyd' kod adlı M.E.H., jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

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