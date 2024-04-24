TCG İstanbul göreve hazır! Yüzde 80 yerliliğe sahip! Alanında fark yaratacak...

TESTLER BAŞLADI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi (DPO) tarafından projelendirilen ve dizayn edilerek İstanbul Tersanesinde üretilen MİLGEM (Milli Gemi) istif sınıfı TCG İstanbul Fırkateyni, düzenlenen tersane turu ile basın mensuplarına tanıtıldı. İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin ve Dizayn Proje Ofisi Müdürü Doç. Dr. Müh. Alb. Hakan Uçar'ın sunumlarının ardından Türkiye'nin sahip olduğu 4 askeri tersaneden en büyüğü olan İstanbul Tersanesi, gemi inşa, makine, elektrik ve elektronik sistemlerin mühendisler tarafından nasıl tasarlandığı görevli personel tarafından gazetecilere anlatıldı. İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Yetkin, "Gemilerimize ana muharip unsurlarımız olan hücum botlarımız, karakol gemilerimiz, korvetlerimiz ve fırkateynlerimizin tüm makineleri üretici seviyesinde, yurt dışı bağımlılığımız olmaksızın burada toplanabilmekte, arızaları burada giderilebilmekte ve tekrar gemilere monte edilebilmektedir. Makinelerimiz burada toplandıktan, göreve hazır hale getirildikten sonra gemiye konmadan önce yaptığımız bir işlem daha var, oda o makineleri sanki gemideymiş gibi test edebilme imkanımız var. Bunu bu seviyede yapan başka bir tersane bulunmamakta" dedi.

MİLGEM PROJESİNDE 5 GEMİ TAMAMLANDI

Türkiye'nin Milli Gemi (MİLGEM) projesi kapsamında üretilen ADA Sınıfı korvetler; TCG Heybeliada 2011, TCG Büyükada 2013, TCG Burgazada 2018 ve TCG Kınalıada 2019 yıllarında hizmete girdi. Projenin 5'inci gemisi olan TCG İstanbul ise Türkiye'nin İstif sınıfı ilk firkateyni olarak tamamlandı. MİLGEM projesinde toplam 12 gemi üretilmesi hedeflenirken TCG İstanbul'un ardından yapılacak olan TF-2000 Hava Savunma Hava Muhribi (HSHM) gemisinin tasarımının tamamlandığı, 60 bin tonluk Milli Uçak Gemisi'nin (MUG) ise tasarımının Proje ve Dizayn ofisi tarafından başlandığı öğrenildi.