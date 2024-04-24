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İYİ Parti'de 5. olağanüstü kurultay hazırlığı! Seyirciler alınmayacak

Giriş Tarihi: 24.04.2024
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İYİ Parti’de 5. olağanüstü kurultay hazırlığı! Seyirciler alınmayacak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak partilerinin 5. olağanüstü kurultayına izleyici alınmayacağını bildirdi.

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