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Diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bugün bir araya gelecek | Masada hangi konular var?

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bugün bir araya gelecek | Masada hangi konular var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek. Ayrıca İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Steinmeier'i bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.

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