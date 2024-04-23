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Bakan Güler'den 'Eurofighter' mesajı: Gelişmeler devam ediyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Bakan Güler’den ’Eurofighter’ mesajı: Gelişmeler devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine "Onlarla ilgili gelişmeler devam ediyor" dedi.

TBMM'nin 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis'te resepsiyon düzenlendi.

"GELİŞMELER DEVAM EDİYOR"

Burada konuşan Bakan Güler, Eurofighter ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine "Onlarla ilgili gelişmeler devam ediyor" dedi.

İSTANBUL'A GELDİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier üç günlük Türkiye ziyaretine İstanbul'da başladı.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI'NI İSTANBUL VALİSİ KARŞILADI

22 Nisan öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

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