Bakan Güler’den ’Eurofighter’ mesajı: Gelişmeler devam ediyor

"GELİŞMELER DEVAM EDİYOR"

Burada konuşan Bakan Güler, Eurofighter ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine "Onlarla ilgili gelişmeler devam ediyor" dedi.