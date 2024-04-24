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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 24.04.2024 16:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geliyor. Başkan Erdoğan, Steinmeier'i Külliye'de resmi törenle karşıladı. İki isim yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlerken Başkan Erdoğan iki ülkenin ticarette yeni hedefinin 60 milyar dolar olduğunun altını çizdi. Diğer yandan terörle mücadele konusunda Almanya'dan destek beklediklerini söyleyen Erdoğan "Aşırı sağcı örgütlere karşı endişelerimiz artıyor" dedi. İşte detaylar....
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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