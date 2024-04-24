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Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması: "Rakamda uzlaştık"

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması: Rakamda uzlaştık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kabine toplantısı sonrası öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık." açıklamasında bulundu.

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