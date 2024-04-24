TikTok yetkilileri komsiyona çağrılacak! Hüseyin Yayman "Tiktok ulusal güvenlik sorunu haline geldi"
Kamu düzenini bozucu uygulamalar dolayısıyla Tiktok'taki paylaşımlar için şikayet yağıyor. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Tiktok yetkililerini bir kez daha komisyona davet ettiklerini söyledi. Tiktok paylaşımlarının ulusal güvenlik sorunu haline geldiğini belirtti ve aykırı uygulamaların kontrol altına alınmasını isteyeceklerini açıkladı.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, TikTok'un Komisyon'a verdiği vaatleri yerine getirmediğini belirterek, "Muhtemelen önümüzdeki günlerde TikTok temsilcilerini tekrar Meclis'e çağıracağız." dedi. Yaptırım imkanlarından bahseden Yayman, bütün bunları milletin talepleri doğrultusunda değerlendireceklerinin altını çizdi.
"HALKIMIZ 'TİKTOK BİR ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR, KAPATILMASINI İSTİYORUZ' DİYOR"
Dijital ağların kendi otokontrol mekanizmasının olduğunu ancak bunların yetersiz kaldığını anlatan Yayman, "Halkımız bize şunu söylüyor: 'Bu TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz' diyorlar." ifadelerini kullandı.
"BİRTAKIM VAATLER SÖZ KONUSU FAKAT BU VAATLERİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"
Yayman, TikTok temsilcilerine, "Siz, ABD'de, Avrupa'da, dünyanın diğer ülkelerinde bu otokontrol mekanizmalarına uyarken Türkiye'de niye uymuyorsunuz? Burada para, bağış toplama adı altında insanların gayriahlaki tutum içerisine girmesi ne yerli ve milli değerlerimize uygundur ne de evrensel normlara uygundur." diye seslendi.
"Bu bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Türkiye'nin geleceğini güvenliğini çocuklarımızın geleceğini ve sağlıklı bir ruh hali içinde olmasını engelleyen bir yaklaşım var."
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Tiktok yetkililerini bir kez daha komisyona davet edecek.
"Mayıs ayı içerisinde tekrar çağıracağız. Önümüzde ki günlerde dijital telif ile ilgili bir toplantımız olacak daha sonra da dijital ağ temsilcilerini komisyona çağıracağız en başta da Tiktok var."
Sosyal ağlardan biri olan Tiktok'taki paylaşımlar tepkilere neden oluyor. Meclis Dijital Mecralar Komisyonuna şikayet yağıyor.
"Burada insanların para karşılığında üzerlerindeki kıyafetleri çıkartarak paylaşımlar yapması ve belli yaşa gelmiş insanların bu mecrayı ifade edemeyeceğim şekilde buraya kullanıyor olması sadece o kişinin tercihi ile açıklanacak bir durum değil."
Komisyon Tiktok yetkililerini bir kez daha komisyona davet etti çünkü aykırı uygulamalar devam ediyor.
"Biz sansüre karşıyız ama sosyal ulusal güvenlik meselesi haline gelen bu paylaşımların muhakkak bir kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu düzenini bozan bir yaklaşım var burada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Kamu düzenin bozulmasına ne gerçek hayatta ne de dijital mecralarda izin verilmeyecektir. Mayıs ayı içerisinde tekrar çağıracağız. Dijital ağ temsilcilerini Türkiye'ye çağıracağız en başta da TikTok olacak."
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