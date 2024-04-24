TikTok yetkilileri komsiyona çağrılacak! Hüseyin Yayman "Tiktok ulusal güvenlik sorunu haline geldi"

"BİRTAKIM VAATLER SÖZ KONUSU FAKAT BU VAATLERİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Yayman, TikTok temsilcilerine, "Siz, ABD'de, Avrupa'da, dünyanın diğer ülkelerinde bu otokontrol mekanizmalarına uyarken Türkiye'de niye uymuyorsunuz? Burada para, bağış toplama adı altında insanların gayriahlaki tutum içerisine girmesi ne yerli ve milli değerlerimize uygundur ne de evrensel normlara uygundur." diye seslendi.

"Bu bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Türkiye'nin geleceğini güvenliğini çocuklarımızın geleceğini ve sağlıklı bir ruh hali içinde olmasını engelleyen bir yaklaşım var."