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Bakan Güler Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Marles ile görüştü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Bakan Güler Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Marles ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile bir araya geldi. Görüşmede savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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