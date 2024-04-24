Başkan Erdoğan'a annesiyle resmini hediye eden Buğlem A Haber'de! "O mutlu olunca ben de mutlu oldum"

Erdoğan, telefonunun ekranında da annesinin fotoğrafı olduğunu söyleyerek, "Bu unutulur mu? Anne unutulmaz ki. Ölse de unutulmaz" dedi.

Buğlem Yılmaz, 2,5 yaşında lösemiye yakalandığını, hastalığı atlattığını; ancak ilaç tedavisinin sürdüğünü söyledi. 45 eserle ilk kişisel sergisini açtığını belirten Yılmaz, "Seneye bir daha sergim olacak. Sizi de davet edeceğim, unutmayın" dedi. "Unutmayalım inşallah" diyen Erdoğan, Buğlem'in hastalığının takip edilmesi talimatını verdi.

A Haber canlı yayınına katılan Buğlem Yılmaz Başkan Erdoğan ile yaptığı konuşmayı anlattı. İşte satır başlıkları;

"Ben 2,5 yaşından beri lösemi hastasıyım ve bu hastane sürecinde küçücük oda da çok sıkılıyodum, bunalıyodum. 6 yaşındayken buradan ne zaman çıkacağımı düşünüyordum kendimi hastanede adamıştım burası çocuk hapishanesi demiştim ve resim çizmeye başladım. "

"Kendime boyama kitapları ve özel kalemler aldım. Artık teknolojik alet veya oyuncak değil de kalem almaya başlamıştım. Çünkü resime iyice merakım başlamıştı. Hastaneden çıktığım zaman karakalem çizebilecek kadar ilerletmiştim kendimi. Kursa gitmeye başladım ve eğitim aldım"