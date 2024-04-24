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16 ilde Sibergöz operasyonları! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda yaralı var

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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16 ilde Sibergöz operasyonları! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 16 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik düzenlenen SİBERGÖZ operasyonlarında toplam 63 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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