CHP tipi liyakat! CHP’li belediyelerde eş-dost atamaları tam gaz

Köksal ve Barut'un 2022 yılının sonunda Muğla'da bir gayrimenkul danışmanlık şirketini ortak olarak devraldığı öğrenildi. Belediye başkanı seçilen Gonca Köksal ile GAİA Gayrimenkul Danışmanlık şirketine ortak olan Barut, 8 Nisan'da hisselerini devrettiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.