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CHP tipi liyakat! CHP'li belediyelerde eş-dost atamaları tam gaz

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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CHP tipi liyakat! CHP’li belediyelerde eş-dost atamaları tam gaz

Aday belirleme sürecine torpillerin ve iç çekişmelerin damga vurduğu CHP'de seçimlerin ardından da benzer bir tablo ortaya çıktı. CHP'li belediye başkanları, birçok noktada kendi akrabalarını başkan yardımcısı ya da birim müdürü yaptı. Sık sık "liyakat" vurgusu yaparak dikkat çeken CHP lideri Özgür Özel'in sözleri de CHP'li belediyelerde karşılık bulmamış oldu.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kazandıkları belediyelerde torpilli atamalar hız kesmeden devam ediyor. Bunun son örneği CHP'li Muğla Menteşe Belediyesi'nde yaşandı.

CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u Menteşe Belediye Başkan yardımcılığı görevine getirdi.

Köksal ve Barut'un 2022 yılının sonunda Muğla'da bir gayrimenkul danışmanlık şirketini ortak olarak devraldığı öğrenildi. Belediye başkanı seçilen Gonca Köksal ile GAİA Gayrimenkul Danışmanlık şirketine ortak olan Barut, 8 Nisan'da hisselerini devrettiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

İŞTE CHP'DE DAĞITILAN DİĞER BALLI KOLTUKLAR

Sabah'ın haberine göre Sarıyer Belediyesi'nde yeni başkan Oktay Aksu, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in yeğeni Meltem Sarıoğlu'nu atadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal'ın eşi Hülya Bartal atandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atandığı ortaya çıktı.

İNCE'YE KASET KUMPASI YAPTI, BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

CHP Parti Meclisi Üyesi Bedirhan Berk Doğru'nun kardeşi Ozan Özgür Doğru, Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ozan Özgür Doğru, Muharrem İnce'ye kaset kumpası davasından tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, sonra serbest bırakılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldı.

YANDAŞ ZEYREK'İN KARDEŞİ KADIKÖY'DE

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevine atandı. CHP Parti Meclisi üyesi Bedirhan Berk Doğru'nun kardeşi Ozan Özgür Doğru, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Sözcü yazarı CHP yandaşı Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

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