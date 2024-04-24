CHP tipi liyakat! CHP'li belediyelerde eş-dost atamaları tam gaz
Aday belirleme sürecine torpillerin ve iç çekişmelerin damga vurduğu CHP'de seçimlerin ardından da benzer bir tablo ortaya çıktı. CHP'li belediye başkanları, birçok noktada kendi akrabalarını başkan yardımcısı ya da birim müdürü yaptı. Sık sık "liyakat" vurgusu yaparak dikkat çeken CHP lideri Özgür Özel'in sözleri de CHP'li belediyelerde karşılık bulmamış oldu.
CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u Menteşe Belediye Başkan yardımcılığı görevine getirdi.
Köksal ve Barut'un 2022 yılının sonunda Muğla'da bir gayrimenkul danışmanlık şirketini ortak olarak devraldığı öğrenildi. Belediye başkanı seçilen Gonca Köksal ile GAİA Gayrimenkul Danışmanlık şirketine ortak olan Barut, 8 Nisan'da hisselerini devrettiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.
İŞTE CHP'DE DAĞITILAN DİĞER BALLI KOLTUKLAR
Sabah'ın haberine göre Sarıyer Belediyesi'nde yeni başkan Oktay Aksu, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in yeğeni Meltem Sarıoğlu'nu atadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal'ın eşi Hülya Bartal atandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atandığı ortaya çıktı.
İNCE'YE KASET KUMPASI YAPTI, BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
CHP Parti Meclisi Üyesi Bedirhan Berk Doğru'nun kardeşi Ozan Özgür Doğru, Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ozan Özgür Doğru, Muharrem İnce'ye kaset kumpası davasından tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, sonra serbest bırakılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldı.
YANDAŞ ZEYREK'İN KARDEŞİ KADIKÖY'DE
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevine atandı. CHP Parti Meclisi üyesi Bedirhan Berk Doğru'nun kardeşi Ozan Özgür Doğru, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Sözcü yazarı CHP yandaşı Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB tatil kararını verdi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflara ders yok! Öğrencilerin yüzleri bayram edecek!
- Emeklinin temmuz maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 1+1+1 formüllü kılavuz! 10.000, 11.250, 13.000 TL alanlara...
- Fikri Doğan kimdir? İsmailağa Cemiyeti'nin yeni lideri Fikri Doğan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- Kişilik testi: Tırnaklarınız sakinliğinizi mi yoksa bağımsızlığınızı mı gösteriyor?
- 3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...
- 1995 1998 2002 2008 girişine hesaplama yeniden oluştu! SGK altın tepside erken emekliliği sundu
- Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru koşulları...
- SSK, Bağ-Kur emeklilerine muhteşem jest geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...
- HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yağış ne zamana kadar sürecek? | 20-24 Nisan 2024
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF