24 Nisan 2024, Çarşamba
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16 ilde Sibergöz operasyonları! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 16 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik düzenlenen SİBERGÖZ operasyonlarında toplam 63 şüphelinin yakalandığını açıkladı.