Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda bitmeyen arıza! 50 saati geçti vatandaş isyan etti: İnsan haklarına aykırı değil mi bu?
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan arıza 50 saati aşkın süredir giderilemezken sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar büyük bir yoğunlukla karşılaştı. Vatandaşlar arızanın saatlerdir çözülmemesine isyan ederken "İnsan haklarına aykırı değil mi bu? Evimize, işimize gidemiyoruz. Hani her şey güzel olacaktı bu nasıl vaziyet? Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı. Diğer yandan İBB'nin sorumsuz tavrına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de tepki gösterirken yaşanan kazanın arıza olarak gösterilmesine ilişkin "CHP’li İBB Belediyesi gerçekleri açıklamak yerine İstanbulluları kandırmanın derdine düşmüş" dedi. İşte detaylar...
"GİDECEĞİNİZ YÖNÜN TAM TERSİNE GİDİN"
Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, dün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.
Altunize'de durağından metro hattına geçen vatandaşlara turnikelerden geçtikleri sırada "Gideceğiniz yönün tam tersine gidin" uyarısı yapılıyor.
BÜYÜK YOĞUNLUK YAŞANIYOR
Hattın bulunduğu kata inildiğinde ise yön tabelaların önünde bekleyen görevliler megafonla duyurular yaparak vatandaşları gidecekleri tarafa yönlendiriyor.
Duraktaki süreli ekran tabelaları çalışmazken vatandaşlar arasında megafonla dolaşan bir görevli seferlerin 15 dakika aralıklarla yapıldığı bilgisini veriyor.
Sefer aralıklarının uzamasıyla birlikte duraktaki yoğunluk artıyor, bazı vatandaşlar işe geç kalmaktan endişe duyduklarını yüksek sesle dile getiriyor.
HANİ HER ŞEY GÜZEL OLACAKTI?
Metroyu bekleyen bir vatandaş "Açıklama yapan yok mu? Bu metroları kapatın o zaman. Böyle saçma bir şey olur mu? İnsan haklarına aykırı değil mi bu? Evimize, işimize gidemiyoruz. Hani her şey güzel olacaktı bu nasıl vaziyet? Yazıklar olsun." diye tepki gösterirken, etrafındaki diğer vatandaşlar da destek verdi.
OTOBÜSLER RİNG ATIYOR
Aksaklık, duraktaki merkezi sistemden "zorunlu bakım çalışması" şeklinde duyurulurken, arıza öncesi Üsküdar'dan Samandıra yönüne yoğun saatlerde 4 dakika aralıklarla düzenlenen tren seferlerinin 15 dakikada bir yapılması nedeniyle neredeyse tamamı dolan durakta hareket edecek alan kalmıyor.
Metroyu beklemek istemeyenler vatandaşlara 6 numaralı çıkıştan kalkan ücretsiz İETT otobüslerine binerek Üsküdar yönüne gidebilecekleri bildiriliyor.
Otobüs durağında ise önünde "görevli" yazan otobüsler belirli aralıklarla Üsküdar'a ring atıyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı sosyal medya paylaşımında metro hattında yaşanan kaza ile ilgili İBB'ye yüklendi.
İşte Kabaktepe'nin paylaşımı:
İSTANBULLULARI KANDIRMANIN DERDİNDELER
Yine Kandırmaca… Yine Yalan… Algıyla iş yapmak siyasi bir mizaç meselesi gibi görünüyorsa, hakikatin ortaya çıkması da fıtratındandır. Samandıra-Üsküdar metro hattı yaklaşık 2 gündür gerektiği gibi çalışmıyor. Ne yazık ki CHP'li İBB Belediyesi gerçekleri açıklamak yerine İstanbulluları kandırmanın derdine düşmüş, tuhaf, tutarsız ve sahte açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltıyor.
ARIZA DEĞİL KAZA!
İBB'li yöneticiler yaptıkları açıklamada "teknik arıza" olduğunu ifade etti. Oysa "teknik arıza" işlemciye dairdir; metro hattındaki sorun teknik değil, "fiziki kaza"dır. İBB'li yöneticileri bir açıklama daha yaparak "temas" olduğunu söyledi. Oysa "temas" birbirine dokunduğunda olur, metro hattındaki durum "temas" değil, "toslama"dır. İBB'li yöneticileri aynı açıklamada "zorunlu bakım çalışmaları" ardından metronun açılacağını ifade etti.
YENİ BİR "YAKUP'UN KEÇİSİ DAMDAN DÜŞTÜ" VAKASI
Oysa kazalardan önce yapılan "bakım", kazalardan sonra yapılan ise "tamir" olarak adlandırılır. İBB'li yöneticileri aynı açıklamada olayın "Eğitim Amaçlı" kullanım esnasında olduğunu beyan etti. Oysa metro hattında "vatman" varsa (ki yok), verilen eğitime "eğitim"; vatman yoksa yapılan işe "test sürüşü" denir. Yeni bir "Yakup'un keçisi damdan düştü" vakası ile karşı karşıyayız. Yakup değil İbrahim, keçi değil koç, damdan düşme değil kurban etme. Tıpkı; teknik arıza değil kaza, temas değil toslama, bakım değil tamir, eğitim değil test sürüşü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3 kıtada at süren Osmanlı haritası! 100 300 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti
- Asansör kapılarındaki bu delik aslında hayat kurtarıyor!
- Türkiye'ye özgü bu kristal servet avcılarının hedefi! 1 gramı bile elmastan 10 bin kat...
- MEB tatil kararını verdi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflara ders yok! Öğrencilerin yüzleri bayram edecek!
- Emeklinin temmuz maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 1+1+1 formüllü kılavuz! 10.000, 11.250, 13.000 TL alanlara...
- Fikri Doğan kimdir? İsmailağa Cemiyeti'nin yeni lideri Fikri Doğan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- Kişilik testi: Tırnaklarınız sakinliğinizi mi yoksa bağımsızlığınızı mı gösteriyor?
- 3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...
- 1995 1998 2002 2008 girişine hesaplama yeniden oluştu! SGK altın tepside erken emekliliği sundu
- Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru koşulları...
- SSK, Bağ-Kur emeklilerine muhteşem jest geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...
- HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yağış ne zamana kadar sürecek? | 20-24 Nisan 2024