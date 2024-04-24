Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda bitmeyen arıza! 50 saati geçti vatandaş isyan etti: İnsan haklarına aykırı değil mi bu?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı sosyal medya paylaşımında metro hattında yaşanan kaza ile ilgili İBB'ye yüklendi.

İşte Kabaktepe'nin paylaşımı:

İSTANBULLULARI KANDIRMANIN DERDİNDELER

Yine Kandırmaca… Yine Yalan… Algıyla iş yapmak siyasi bir mizaç meselesi gibi görünüyorsa, hakikatin ortaya çıkması da fıtratındandır. Samandıra-Üsküdar metro hattı yaklaşık 2 gündür gerektiği gibi çalışmıyor. Ne yazık ki CHP'li İBB Belediyesi gerçekleri açıklamak yerine İstanbulluları kandırmanın derdine düşmüş, tuhaf, tutarsız ve sahte açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltıyor.

ARIZA DEĞİL KAZA!

İBB'li yöneticiler yaptıkları açıklamada "teknik arıza" olduğunu ifade etti. Oysa "teknik arıza" işlemciye dairdir; metro hattındaki sorun teknik değil, "fiziki kaza"dır. İBB'li yöneticileri bir açıklama daha yaparak "temas" olduğunu söyledi. Oysa "temas" birbirine dokunduğunda olur, metro hattındaki durum "temas" değil, "toslama"dır. İBB'li yöneticileri aynı açıklamada "zorunlu bakım çalışmaları" ardından metronun açılacağını ifade etti.