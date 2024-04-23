Teleferik faciasında yeni görüntüler! Kontrol odasında yaşananlar kamerada

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.