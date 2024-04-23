Teleferik faciasında yeni görüntüler! Kontrol odasında yaşananlar kamerada
Antalya’da yaşanan teleferik faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada tutuklu şüphelilerden otomasyon amiri Serkan Yellice'nin, 25 saniye sonra teleferiği tekrar çalıştırdığı, kaza yaşanınca da sistemin acil durma moduna geçtiği görüldü.
Antalya'da yaşanan teleferik kazası sırasında kontrol odasında yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolcuların uyarması üzerine teleferiği durduran tutuklu şüphelilerden otomasyon amiri Serkan Yellice'nin, 25 saniye sonra teleferiği tekrar çalıştırdığı, kaza yaşanınca da sistemin acil durma moduna geçtiği görüldü.
Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.
KONTROL ETMEDEN SİSTEMİ AÇTI
Soruşturma sürerken, olay sırasında kontrol odasında yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kabinden inen bir yolcunun kontrol odasına giderek otomasyon amiri Serkan Yellice'yi uyardığı, Yellice'nin bunun üzerine sistemi kapattığı görülüyor.
Ancak güvenlik kamerası görüntülerine göre, Yellice'nin cep telefonuyla görüşüp durdurma işleminden 25 saniye sonra, hiçbir kontrol yapmadan sistemi tekrar çalıştırdığı görüntülere yansıdı.
ACİL DURMA MODUNA GEÇTİ
Görüntülerin devamında, duran teleferik sisteminin tekrar çalışıp hareket ettiği, sonrasında ise sistemin acil durma moduna geçtiği görüldü. Serkan Yellice'nin hararetli bir şekilde cep telefonuyla görüştüğü ve ekrandaki hataları karşı tarafa aktardığı kamera görüntülerine yansıdı. Kısa süre sonra yaşanan kazanın ardından Yellice'nin odadan çıkıp koşarak uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.
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