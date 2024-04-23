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Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı! İstanbul Valiliği duyurdu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı! İstanbul Valiliği duyurdu...

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Taksim Meydanı'nın bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olduğu duyuruldu.

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