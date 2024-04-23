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Teleferik faciasında yeni görüntüler! Kontrol odasında yaşananlar kamerada

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 23.04.2024 17:28
Antalya’da yaşanan teleferik faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada tutuklu şüphelilerden otomasyon amiri Serkan Yellice'nin, 25 saniye sonra teleferiği tekrar çalıştırdığı, kaza yaşanınca da sistemin acil durma moduna geçtiği görüldü.
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