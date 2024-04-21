Türkiye’nin konuştuğu olay! Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın yıktığı hayatlar! Suphiye Orancı’nın 4 çocuğunu bıraktığı Adile Şener konuştu

Çocukların üstünde başında bir şey yoktu. Komşudan inek sütü olarak ikizlere baktı. O zaman dikiş makinesi giysilerini diktim. Anne sonra bir kez geldi. Bir daha da gelmedi."

"4 kız çocuğunun bakımına tek başıma yetişemeyince komşular birer tanı aldı. Dilara'yı kardeşim Sevim aldı. Duygu bende kaldı. Bir süre böyle gitti. Komşudan inek sütü alıyorduk. İnek hamile olunca süt Duygu'yu hasta etti. Doktora götürdük. 3 gün hastanede yattı.

Bu sırada gerçek annenin hapse girdiğini öğrendik. Annenin gazeteciye gönderdiği mektupta 'Çocuklarım için hapse girdim' dediğini öğrenince eşim valiliğe dilekçe ile başvurdu."