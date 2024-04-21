Türkiye'nin konuştuğu olay! Metin Akpınar ve Uğur Dündar'ın yıktığı hayatlar! Suphiye Orancı’nın 4 çocuğunu bıraktığı Adile Şener konuştu
Suphiye Orancı'nın 4 çocuğunu bakımı için bıraktığı ve bir daha uğramadığı Antalya Tekirova'daki Şener ailesi bulundu. Adile Şener'in adını ilk kez Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldikleri ortaya çıkan kızları Duygu Nebioğlu ve ikizi Sevgi Nebioğlu ile duymuştuk. 4 kız çocuğuna kendi evlatları gibi bakıp sevdiğini belirten Adile Şener, yurda çocukları teslim ederken en büyük kızın "Anne bizi bırakma" sözlerini hiç unutamadığını söyledi. Dilara G.'nin köyde bakımını üstlenen Sevim Zilli ise, "Ablam 4 çocuğa bakamayınca Dilara'yı ben aldım. 2-3 yaşındaydı. Annesi bir kez geldi ve ortadan kayboldu. Hastalanınca yurda aldılar. Ayrılmak zor oldu" dedi.
Şu sıralar Türkiye'nin konuştuğu isimlerden Suphiye Orancı'nın kendisine bırakıp gittiği 4 kız çocuğuna 6 ay bakan Adile Şener SABAH'a konuştu:
Halen Tekirova'da yaşayan Adile Şen şunları söyledi:
"Kızların annesi halıcılarda tercümanlık yapıyormuş. 9 yıl önce vefat eden eşim Emin Şener ile görüşmüş. 'Çalışamıyorum, çok zor durumdayım. 2'si ikiz 4 kız çocuğum bakar mısın' demiş. Eşim 'Tamam' deyince taksi ile 2'si 2 aylık ikiz, en büyük kız 5 diğeri 3 yaşında olmak üzere 4 kız çocuğunu bırakıp gitti.
Çocukların üstünde başında bir şey yoktu. Komşudan inek sütü olarak ikizlere baktı. O zaman dikiş makinesi giysilerini diktim. Anne sonra bir kez geldi. Bir daha da gelmedi."
"4 kız çocuğunun bakımına tek başıma yetişemeyince komşular birer tanı aldı. Dilara'yı kardeşim Sevim aldı. Duygu bende kaldı. Bir süre böyle gitti. Komşudan inek sütü alıyorduk. İnek hamile olunca süt Duygu'yu hasta etti. Doktora götürdük. 3 gün hastanede yattı.
Bu sırada gerçek annenin hapse girdiğini öğrendik. Annenin gazeteciye gönderdiği mektupta 'Çocuklarım için hapse girdim' dediğini öğrenince eşim valiliğe dilekçe ile başvurdu."
DEVLET GELİP ÇOCUKLARI ALDI
"Dilekçenin ardından o zamanki yurt müdürü, vali beyin eşi ve görevliler bize geldi. Biz diğer aileleri aradık. Çocukları getirdi. Hiç birimiz çocukların anne ve baba şefkatinden uzak büyümemesi için bırakmak istemiyordu. 6 ay bakmıştık, onları çok sevmiştik. Hepimiz ağlıyorduk. Yurt müdürü iki araçla bizi de aldı. Çocukların kalacağı yurda götürdü. 'Gözünüz arkada kalmasın. 4'dü de devletimize emanet' dedi. Biz gözyaşları içinde çocukları bırakıp geri döndük"
ANNE BENİ BIRAKMA
"Çocuklardan yurttan ayrılırken en büyük kız 'Anne beni bırakma' sözleri yüreğimi dağladı. Büyük kız her şeyin farkında idi. O sözü hiç unutamam. Hala yüreğimde. Daha sonra yurda eşimle birlikte 4 kızın ziyaretlerine gittik. Giderken giysi ve ayakkabı gibi hediye götürüyorduk. İnanılmaz seviniyorlardı. Yurt müdürü bizi uyardı, 'Hediyeyi siz vermeyin biz verelim. Diğer çocuklara hava atıyor' diye bizde sonra hediyeleri hep idareye teslim ettik"'
ÇOCUKLARIMI EVLATLIK VERMEYİN' DEMİŞ'
"Anne cezaevinde iken yurda 'Çocuklarımı evlatlık vermeyin. Cezaevinden çıkınca çocuklarımı alacağım' demiş. Biz yıllarca yurda gidip geldik. Çocukları almak istedik. Anne böyle söyleyince bize vermediler"
"25 yıl sonra beni Duygu buldu. Sonra hepsi ile görüştük. Kedi öz kızım onlara çocukluk resimlerini gönderdi.
En son en büyükleri ile İzmir'deki ile de görüştüm. Bana 'moralim çok bozuk' deyince yanıma gelmesini turizmde işe yerleştireceğimi söyledim. Kızlardan iki tanesi öğretmen. Hepsi ile görüşüyoruz. Bayramda ziyaretlerime geliyorlar"
'KENDİ EVLATLARIMDAN AYIRMAM'
Dilara G.'ye bakan Adile Şen'in kardeşi Sevim Zilli ise, "Ablam köye getirilen 4 çocuğa tek bakamayacaktı. Dilara'yı ben aldım. Diğer iki çocuğu da başka aileler aldı. Dilara'yı çok sevdik. Kadın ortadan kayboldu.
Eniştem çocukların hasta olmasından sonra valiliğe dilekçe verdikten sonra yurttan gelip çocukları götürdüler. Biz koruyucu aile olmak istedik ama anne geri alacağı yönünde beyanda bulununca bu mümkün olmadı. Dilara daha sonradan evlatlık verilmiş. Okumuş, büyümüş. Yıllar sonra bana telefon açtı. Yanıma geldi. Şimdi sık sık görüşüyoruz. Kedi evlatlarımda ayırmam. Çocuğu oldu. Avukat oğlum gidip altın taktı. Dilara ailemizden evladı . Telefonda aradığında bana 'anne' der . Bende ona 'kızım' derim " dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yağış ne zamana kadar sürecek? | 20-24 Nisan 2024
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...
- Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün
- Zeka Testi: Squid Game meydan okuması! 8 Saniyede tek farklı oyuncuyu bulabilir misiniz?
- Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Threads sonrası TikTok için de...
- Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?
- e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...
- Emekliye yeni maaş tablosu oluşturuldu! SSK, Bağ-Kur'luya 2+1 formüllü zam hesaplandı! 10.000, 10.250. 11.150, 12.250 TL...