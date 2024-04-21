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Türkiye'nin konuştuğu olay! Metin Akpınar ve Uğur Dündar'ın yıktığı hayatlar! Suphiye Orancı’nın 4 çocuğunu bıraktığı Adile Şener konuştu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Türkiye’nin konuştuğu olay! Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın yıktığı hayatlar! Suphiye Orancı’nın 4 çocuğunu bıraktığı Adile Şener konuştu

Suphiye Orancı'nın 4 çocuğunu bakımı için bıraktığı ve bir daha uğramadığı Antalya Tekirova'daki Şener ailesi bulundu. Adile Şener'in adını ilk kez Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldikleri ortaya çıkan kızları Duygu Nebioğlu ve ikizi Sevgi Nebioğlu ile duymuştuk. 4 kız çocuğuna kendi evlatları gibi bakıp sevdiğini belirten Adile Şener, yurda çocukları teslim ederken en büyük kızın "Anne bizi bırakma" sözlerini hiç unutamadığını söyledi. Dilara G.'nin köyde bakımını üstlenen Sevim Zilli ise, "Ablam 4 çocuğa bakamayınca Dilara'yı ben aldım. 2-3 yaşındaydı. Annesi bir kez geldi ve ortadan kayboldu. Hastalanınca yurda aldılar. Ayrılmak zor oldu" dedi.

Şu sıralar Türkiye'nin konuştuğu isimlerden Suphiye Orancı'nın kendisine bırakıp gittiği 4 kız çocuğuna 6 ay bakan Adile Şener SABAH'a konuştu:

Halen Tekirova'da yaşayan Adile Şen şunları söyledi:
"Kızların annesi halıcılarda tercümanlık yapıyormuş. 9 yıl önce vefat eden eşim Emin Şener ile görüşmüş. 'Çalışamıyorum, çok zor durumdayım. 2'si ikiz 4 kız çocuğum bakar mısın' demiş. Eşim 'Tamam' deyince taksi ile 2'si 2 aylık ikiz, en büyük kız 5 diğeri 3 yaşında olmak üzere 4 kız çocuğunu bırakıp gitti.

Çocukların üstünde başında bir şey yoktu. Komşudan inek sütü olarak ikizlere baktı. O zaman dikiş makinesi giysilerini diktim. Anne sonra bir kez geldi. Bir daha da gelmedi."

"4 kız çocuğunun bakımına tek başıma yetişemeyince komşular birer tanı aldı. Dilara'yı kardeşim Sevim aldı. Duygu bende kaldı. Bir süre böyle gitti. Komşudan inek sütü alıyorduk. İnek hamile olunca süt Duygu'yu hasta etti. Doktora götürdük. 3 gün hastanede yattı.

Bu sırada gerçek annenin hapse girdiğini öğrendik. Annenin gazeteciye gönderdiği mektupta 'Çocuklarım için hapse girdim' dediğini öğrenince eşim valiliğe dilekçe ile başvurdu."

DEVLET GELİP ÇOCUKLARI ALDI
"Dilekçenin ardından o zamanki yurt müdürü, vali beyin eşi ve görevliler bize geldi. Biz diğer aileleri aradık. Çocukları getirdi. Hiç birimiz çocukların anne ve baba şefkatinden uzak büyümemesi için bırakmak istemiyordu. 6 ay bakmıştık, onları çok sevmiştik. Hepimiz ağlıyorduk. Yurt müdürü iki araçla bizi de aldı. Çocukların kalacağı yurda götürdü. 'Gözünüz arkada kalmasın. 4'dü de devletimize emanet' dedi. Biz gözyaşları içinde çocukları bırakıp geri döndük"

ANNE BENİ BIRAKMA
"Çocuklardan yurttan ayrılırken en büyük kız 'Anne beni bırakma' sözleri yüreğimi dağladı. Büyük kız her şeyin farkında idi. O sözü hiç unutamam. Hala yüreğimde. Daha sonra yurda eşimle birlikte 4 kızın ziyaretlerine gittik. Giderken giysi ve ayakkabı gibi hediye götürüyorduk. İnanılmaz seviniyorlardı. Yurt müdürü bizi uyardı, 'Hediyeyi siz vermeyin biz verelim. Diğer çocuklara hava atıyor' diye bizde sonra hediyeleri hep idareye teslim ettik"'

ÇOCUKLARIMI EVLATLIK VERMEYİN' DEMİŞ'
"Anne cezaevinde iken yurda 'Çocuklarımı evlatlık vermeyin. Cezaevinden çıkınca çocuklarımı alacağım' demiş. Biz yıllarca yurda gidip geldik. Çocukları almak istedik. Anne böyle söyleyince bize vermediler"

"25 yıl sonra beni Duygu buldu. Sonra hepsi ile görüştük. Kedi öz kızım onlara çocukluk resimlerini gönderdi.

En son en büyükleri ile İzmir'deki ile de görüştüm. Bana 'moralim çok bozuk' deyince yanıma gelmesini turizmde işe yerleştireceğimi söyledim. Kızlardan iki tanesi öğretmen. Hepsi ile görüşüyoruz. Bayramda ziyaretlerime geliyorlar"

'KENDİ EVLATLARIMDAN AYIRMAM'
Dilara G.'ye bakan Adile Şen'in kardeşi Sevim Zilli ise, "Ablam köye getirilen 4 çocuğa tek bakamayacaktı. Dilara'yı ben aldım. Diğer iki çocuğu da başka aileler aldı. Dilara'yı çok sevdik. Kadın ortadan kayboldu.

Eniştem çocukların hasta olmasından sonra valiliğe dilekçe verdikten sonra yurttan gelip çocukları götürdüler. Biz koruyucu aile olmak istedik ama anne geri alacağı yönünde beyanda bulununca bu mümkün olmadı. Dilara daha sonradan evlatlık verilmiş. Okumuş, büyümüş. Yıllar sonra bana telefon açtı. Yanıma geldi. Şimdi sık sık görüşüyoruz. Kedi evlatlarımda ayırmam. Çocuğu oldu. Avukat oğlum gidip altın taktı. Dilara ailemizden evladı . Telefonda aradığında bana 'anne' der . Bende ona 'kızım' derim " dedi.

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