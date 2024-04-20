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Uğur Dündar'a açılan babalık davasında flaş gelişme! Dilara G.'nin itiraz nedeni ortaya çıktı! DNA testinde kural ihlali mi var?

Türkiye günlerdir Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G.'yi konuşuyor. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan DNA testi raporuna Dilara G. tarafından itiraz edilirken, testte 5 kuralın ihlal edildiği iddia edildi. İtirazın gerekçelerine ilişkin detaylar da ortaya çıktı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 08:20
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Uğur Dündar’a açılan babalık davasında flaş gelişme! Dilara G.’nin itiraz nedeni ortaya çıktı! DNA testinde kural ihlali mi var?

Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. GÜNAYDIN'ın elde ettiği bilgilere göre; İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Uğur Dündar'ın, Dilara G.'nin babası olmadığı yönünde hazırladığı rapora Dilara G. tarafından itiraz edildi. Adli Tıp Kurumu'na yapılan itirazın gerekçelerine de ortaya çıktı...

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Uğur Dündar’a açılan babalık davasında flaş gelişme! Dilara G.’nin itiraz nedeni ortaya çıktı! DNA testinde kural ihlali mi var?

Dündar'ın, Dilara G.'nin babası olmadığı yönünde hazırlanan raporun tarihinin 22 Mart 2023 olduğu ancak, hem Dilara G.'den hem de Dündar'dan kan örneklerinin Ekim- Kasım 2023'te alındığı vurgulandı. Kan örneğinin alındığı tarihin, raporun hazırlanma tarihinden sonra olması itiraz gerekçelerinden biri...

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Uğur Dündar’a açılan babalık davasında flaş gelişme! Dilara G.’nin itiraz nedeni ortaya çıktı! DNA testinde kural ihlali mi var?

Bir diğeri Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun dava dosyasına 13 Mart 2024 tarihinde sunulması ancak raporun düzenleme tarihinin 22 Mart 2024 olması.

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Uğur Dündar’a açılan babalık davasında flaş gelişme! Dilara G.’nin itiraz nedeni ortaya çıktı! DNA testinde kural ihlali mi var?

Adli Tıp Kurumu yönetmeliğine göre, alınan örneklerin tarafların hiçbir kimlik bilgisi verilmeksizin işleme tabi tutulması gerekiyor. İşlemi yapan görevliler sadece kodlama ile verilen kodları görüyor. Ancak Dündar ve Dilara G. arasında geçen bu davada kişilerin isimlerinin her evrakta açık bir şekilde yazarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ortaya çıktı.

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Uğur Dündar’a açılan babalık davasında flaş gelişme! Dilara G.’nin itiraz nedeni ortaya çıktı! DNA testinde kural ihlali mi var?

KURU KAN ÖRNEĞİ ALINMADI
Yine aynı yönetmelikte kuru kan örneği de alınması gerekirken, bu davada kuru kan örneğinin alınmadığı dikkat çekti. Adli Tıp Kurumu taşınma dönemindeyken gönderilen örneklerin aradan geçen 7 ay gibi bir sürede bozulma ihtimali de düşünülecek olursa, bu tip durumlarda kuru kan örneğinin alınması önem taşırken, alınmadığı da itiraz gerekçelerinden biri oldu.