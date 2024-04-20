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Uğur Dündar'a açılan babalık davasında flaş gelişme! Dilara G.'nin itiraz nedeni ortaya çıktı! DNA testinde kural ihlali mi var?
Türkiye günlerdir Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G.'yi konuşuyor. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan DNA testi raporuna Dilara G. tarafından itiraz edilirken, testte 5 kuralın ihlal edildiği iddia edildi. İtirazın gerekçelerine ilişkin detaylar da ortaya çıktı!
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 08:20Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 08:20