Uğur Dündar’a açılan babalık davasında flaş gelişme! Dilara G.’nin itiraz nedeni ortaya çıktı! DNA testinde kural ihlali mi var?

KURU KAN ÖRNEĞİ ALINMADI

Yine aynı yönetmelikte kuru kan örneği de alınması gerekirken, bu davada kuru kan örneğinin alınmadığı dikkat çekti. Adli Tıp Kurumu taşınma dönemindeyken gönderilen örneklerin aradan geçen 7 ay gibi bir sürede bozulma ihtimali de düşünülecek olursa, bu tip durumlarda kuru kan örneğinin alınması önem taşırken, alınmadığı da itiraz gerekçelerinden biri oldu.