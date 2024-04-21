Beyazıt'tan Ayasofya'ya "Gazze'yi unutma" yürüyüşü!

İHH sosyal medyadan "Tüm İstanbulluları Filistin halkının sesi olmak için yürüyüşe davet ediyoruz" mesajıyla İstanbulları Gazze için insanlığın sesi olmaya çağırdı.

OPERASYONU TÜRK KIZILAY YÖNETİYOR: 3 BİN TONLUK YARDIM İNDİRİLMEYE BAŞLANDI

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen "9. İyilik Gemisi"ndeki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndaki rıhtıma tahliyesi başladı. Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç malzemelerinin İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ulaştırılması için hummalı çalışma sürüyor. 227 bin 63 gıda paketi, 869 ton un, 14 bin 700 bebek bezi, 2 bin uyku tulumu ve 400 ton muhtelif malzeme işlemlerin ardından TIR'lar ve kamyonlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınarak Gazzelilere ulaştırılacak.

VAN'DAN 150 TON UN

Van'dan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 150 ton un gönderildi. Filistin'e Destek Platformu'nca düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, Gazze halkına gönderilmek üzere 150 ton un alındı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada un torbalarının yüklendiği 6 TIR, Mersin Limanı'na uğurlandı. Platform Sözcüsü Mehmet Garip Cesur "Bu süreçte Gazze halkıyla dayanışma içindeyiz. Beşyol Meydanı'nda açtığımız çadırda topladığımız parayla 150 ton un temin ettik" dedi.