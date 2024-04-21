PKK/PYD elebaşı Salih Müslim terör örgütünün çaresizliğini itiraf etti: Türkiye her yeri ele geçirdi
Terörü bitirmek için operasyon hazırlıklarını sürdüren Türkiye'ye karşı PYD elebaşı Salih Müslim'den itiraf niteliğinde açıklamalarda geldi. Müslim "Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz" sözleri ise terör örgütünün çaresizliğini gözler önüne serdi. Diğer yandan PYD elebaşı Hamas'ı da hedef alarak "Yahudiler Orta Doğu'nun realitesi. Biz Yahudilerle çelişmeyi kabul etmeyiz" ifadeleriyle siyonistlere selam çaktı. İşte detaylar...
Türkiye önümüzdeki aylarda askeri harekat planlarken PKK, YPG ve PYD'yi korku sardı.
IRAK'LA YAPILAN GÖRÜŞMELER PKK İLE İLGİLİ
Kandil'deki ininden konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, "Türk devletinin Irak'la yaptığı bazı görüşmelerin doğrudan PKK ile alakalı olduğu görülüyor" diyerek endişesini dile getirdi.
Köşeye sıkışınca Bağdat'ı tehdit etmeye kalkışan Bayık, "Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'ya karşı verdiği karar doğruysa bu karar PKK'ya ne kadar zarar verecekse, Irak'ın çıkarlarına da o kadar zarar verecektir" dedi.
Bilindiği üzere Irak, Türkiye ile yaptığı güvenlik zirvesi sonrası PKK'yı 'yasaklı örgütler' listesine aldı.
"EN KRİTİK SÜREÇTEYİZ"
Cemil Bayık gibi Kandil sapığı Duran Kalkan da bir hayli endişeli. Kalkan, "Şunu ifade edebilirim; en kritik mücadele sürecindeyiz" sözleriyle son çırpınışı itiraf etti.
Türkiye'nin olası askeri harekatı öncesi PYD kanadı da bir hayli ürkmüş vaziyette.
MİSAK-I MİLLİ HAZIMSIZLIĞI... "TEHDİTLERİN BAŞINI TÜRKİYE ÇEKİYOR"
Takvim.com.tr'nin haberine göre PYD elebaşı Salih Müslim'i saklandığı inde 'Misak-ı Milli hazımsızlığı tuttu.
Müslim, Türkiye'yi tehdit olarak gördüklerini dile getirip "Tehditlerin başını Türkiye çekiyor. Yeni Osmanlı projesi, bir de misak-i milli meseleleri var. Bu projeler de Rojava'dan başlatılmak isteniyor" dedi.
"TÜRKİYE ERBİL BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜZLÜKTEKİ ŞEHİRLERİ ELE GEÇİRDİ"
Irak'taki federe yapının zarar görmesinden duyduğu endişeyi dile getiren Salih Müslim, "Federatif bir sistem var. Bunun da muhakkak korunması gerekiyor ancak öyle görünüyor ki Türkiye artık onları ele geçirmiş, teslim almış durumda. Bu da yetmiyormuş gibi ilişkileri Bağdat'la da sıkılaştırıyorlar. 100 civarında üstleri var, askerleri var. Hiç böyle dağlık alanlarda falan değil. Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz. Çok dikkat etmek gerekiyor. Akıllı davranmak gerekiyor" şeklinde konuştu.
İSRAİL'E ARKA ÇIKTI
Elebaşı Salih Müslim, PKK/PYD/YPG'nin küresel çete ve siyonizmin maşası olduğunu da verdiği beyanatlarla tescilledi.
Soykırıma karşı varoluş mücadelesi veren Filistinlilerin oluşturduğu Hamas'ı hedef alan Müslim, "Yahudiler Orta Doğu'nun realitesi. Biz Yahudilerle çelişmeyi kabul etmeyiz" deyip İsrail'e arka çıktı.
Müslim şu ifadeleri kullandı;
"Hamas'ın fikirleri çözüm getirmez. Yahudiler zaten tarih boyunca Ortadoğu'nun bir parçasıdır. Ortadoğu'nun bir realitesidir. Biz bunu da kabul ediyoruz. İsrail kurulmadan önce zaten çoğu Mezopotamya'da, Kurdistan'da(sözde) yaşıyorlardı. Kürtlerle onların arasında bir çelişki yoktu. Böyle bir çelişkiyi kabul etmeyiz"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yağış ne zamana kadar sürecek? | 20-24 Nisan 2024
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...
- Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün
- Zeka Testi: Squid Game meydan okuması! 8 Saniyede tek farklı oyuncuyu bulabilir misiniz?
- Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Threads sonrası TikTok için de...
- Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?
- e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...
- Emekliye yeni maaş tablosu oluşturuldu! SSK, Bağ-Kur'luya 2+1 formüllü zam hesaplandı! 10.000, 10.250. 11.150, 12.250 TL...