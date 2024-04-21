PKK/PYD elebaşı Salih Müslim terör örgütünün çaresizliğini itiraf etti: Türkiye her yeri ele geçirdi

"EN KRİTİK SÜREÇTEYİZ"

Cemil Bayık gibi Kandil sapığı Duran Kalkan da bir hayli endişeli. Kalkan, "Şunu ifade edebilirim; en kritik mücadele sürecindeyiz" sözleriyle son çırpınışı itiraf etti.

Türkiye'nin olası askeri harekatı öncesi PYD kanadı da bir hayli ürkmüş vaziyette.



MİSAK-I MİLLİ HAZIMSIZLIĞI... "TEHDİTLERİN BAŞINI TÜRKİYE ÇEKİYOR"

Takvim.com.tr'nin haberine göre PYD elebaşı Salih Müslim'i saklandığı inde 'Misak-ı Milli hazımsızlığı tuttu.



Müslim, Türkiye'yi tehdit olarak gördüklerini dile getirip "Tehditlerin başını Türkiye çekiyor. Yeni Osmanlı projesi, bir de misak-i milli meseleleri var. Bu projeler de Rojava'dan başlatılmak isteniyor" dedi.