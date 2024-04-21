İstanbul'da "Mahzen-29" operasyonu kapsamında 15 zanlı tutuklandı

Yerlikaya, 8-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlarla yakalanan şüphelilerin, M.A. isimli iş insanına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, Esenyurt'ta iş insanı O.Z'nin iş yerine yönelik kurşunlama, Avcılar'da iş insanı O.Z'nin ikametine yönelik kurşunlama, Esenyurt'ta basına görüntüleri yansıyan kişiyi kaçırma, Kağıthane'de D.E'nin silahla öldürülmesi, Mert Yediemin otoparkına el bombası atılması eylemlerini gerçekleştirdikleri, Eyüpsultan'da örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere satışa hazır şekilde 30 silah temin ettikleri ve çok sayıda silah parçasını birleştirerek silah üretimi yaptıklarının tespit edildiği bilgisini vermişti.

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