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Bozdoğan-27 operasyonlarında 36 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Bozdoğan-27 operasyonlarında 36 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-27' operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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