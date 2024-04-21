İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvaya veda! İBB yeni sistemi duyurdu: Bataryalı tramvaylar kullanılacak
İstiklal Caddesi'nde 1914 yılından bu yana hizmet veren ve caddenin adeta sembolü olan nostaljik tramvaylar tarihe karışıyor. İBB tarafından yapılan açıklamada bu tramvaylar yerine elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvayların raylara ineceği duyuruldu. İşte detaylar...
İstiklal Caddesi'nin simgelerinden olan nostaljik tramvayların yerine hizmete alınacak elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvaylar, test sürüşlerinin ardından seferlerine başlayacak.
1914'TEN BERİ HİZMET VERİYORDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, İBB kuruluşu İETT'nin, tarihi 1914'e uzanan, İstiklal Caddesi'ndeki T2 Taksim-Tünel Nostaljik Tramvayını geleceğe taşımak için elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvay çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, tasarlanan araçların, mevcutta havai elektrik kablolarından aldıkları enerjiye seyahat edebilen 4 nostaljik tramvayla aynı tasarımda olacağı ifade edildi.
BİR EFSANE SON BULUYOR
Elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvayların, tek şarjla 150 kilometre katedebileceği, 60 yolcu kapasiteli araçların, yolcu güvenliğini kamera ayna sistemiyle sağlayacakları, yolcuların dıştan tutunarak tehlikeli seyahat edemeyeceği bir tasarıma sahip olacakları kaydedildi.
YERİNİ BATARYALI TRAMVAY ALACAK
Üretilen ilk bataryalı tramvayın İstiklal Caddesi'ndeki test çalışmalarına başlandığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından da seferlerini gerçekleştireceği belirtildi.
Zamanla tüm araçların bataryalı hale getirileceği aktarılan açıklamada, caddedeki havai elektrik hattının iptal edilerek görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağı bilgisi verildi.
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