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Terör örgütü PKK/KCK'nın Almanya sorumlusu İstanbul'da yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Terör örgütü PKK/KCK’nın Almanya sorumlusu İstanbul’da yakalandı

Son dakika haberine göre terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu Mürsel Durmaz isimli terörist, İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu Mürsel Durmaz, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

İSTANBUL'DA YAKALANDI
Çalışma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Zeynel" kod adlı Mürsel Durmaz'ın, Almanya'dan uçakla İstanbul'a geleceği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, örgütün Avrupa alanındaki eylem ve etkinliklerinde aktif olarak yer aldığı tespit edilen Durmaz'ı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına aldı.

TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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