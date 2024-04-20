Terör örgütü PKK/KCK’nın Almanya sorumlusu İstanbul’da yakalandı

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Çalışma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Zeynel" kod adlı Mürsel Durmaz'ın, Almanya'dan uçakla İstanbul'a geleceği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, örgütün Avrupa alanındaki eylem ve etkinliklerinde aktif olarak yer aldığı tespit edilen Durmaz'ı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına aldı.