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"Odacılar" çökertildi! 8 ilde eş zamanlı operasyon

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Odacılar çökertildi! 8 ilde eş zamanlı operasyon

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Batman merkezli olarak 8 ilde "Mahzen-30" operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında "Odacılar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiği bildirilirken, 34 şüphelinin de yakalandığı açıklandı.

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