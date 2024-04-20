İstanbul’da Gazze diplomasisi! Başkan Erdoğan Hamas lideri Haniyye ile görüşecek

Hamas lideri İsmail Haniye bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.



Başkan Tayyip Erdoğan'ın "Hafta sonu Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız" sözleriyle duyurduğu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ziyareti için geri sayım başladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 aydır sürerken, İran ile İsrail arasında da artan gerilim ve savaşın bölgeye sıçrama ihtimali bu ziyareti kritik hale getiren faktörler arasında.