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İstanbul'da Gazze diplomasisi! Başkan Erdoğan Hamas lideri Haniyye ile görüşecek

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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İstanbul’da Gazze diplomasisi! Başkan Erdoğan Hamas lideri Haniyye ile görüşecek

İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ederken; İran-İsrail gerginliği de bölgedeki ateşi yükseltti. Şu ana kadar Gazze'de ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmazken, Türkiye'nin Filistin için diplomasi mücadelesi devam ediyor. Bu mücadele kapsamında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ve Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri Türkiye'de olacak. Başkan Erdoğan, Haniyye ile bugün bir görüşme yapacak.

İsrail-İran gerginliği sürerken bir yandan da İsrail Gazze'deki saldırılarını devam ettiriyor.

Gazze'de ateşkes arayışları da şu ana dek sonuç vermedi. Türkiye diplomatik çabalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'daydı. Haftasonu ise Türkiye'nin iki önemli konuğu var.

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Türkiye'de olacak.

Hamas lideri İsmail Haniye bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Başkan Tayyip Erdoğan'ın "Hafta sonu Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız" sözleriyle duyurduğu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ziyareti için geri sayım başladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 aydır sürerken, İran ile İsrail arasında da artan gerilim ve savaşın bölgeye sıçrama ihtimali bu ziyareti kritik hale getiren faktörler arasında.

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