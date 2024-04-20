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Cemevlerinde yeni dönem! Artık devlet ödeyecek

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Cemevlerinde yeni dönem! Artık devlet ödeyecek

Cemevlerinin Aydınlatma Giderlerinin Ödenmesine Dair Kültür ve Turizm Bakanlığı Yönetmeliği, Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre bundan böyle cemevlerinin aydınlatma giderleri devlet tarafından ödenecek.

Cemevlerinin Aydınlatma Giderlerinin Ödenmesine Dair Kültür ve Turizm Bakanlığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelikte, Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenmesinde uygulanacak usul ve esaslar yer aldı.

Başkan Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ederek Alevi ve Bektaşi Derneklerinin temsilcileriyle Muharrem ayı iftarına katılmıştıBaşkan Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ederek Alevi ve Bektaşi Derneklerinin temsilcileriyle Muharrem ayı iftarına katılmıştı

Yönetmeliğe göre, cemevinin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yapılan tespite göre, aydınlatma giderlerinin ödenmesi için bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerekecek.

Sayaç tefrik işlemlerinin kontrolünün cemevinin unsurları dikkate alınarak il müdürlüğünün teknik personeli tarafından yapılması zorunlu olacak.

Aranan koşulların sağlandığı tespit edilen cemevlerinin aydınlatma giderinin fatura ibrazına bağlı olarak ödeneceği il müdürlüğünce cemevine bildirilecek. Aydınlatma gideri ödenen cemevleri, il müdürlüğü tarafından her yıl yerinde kontrol edilecek.

Yönetmelikte ayrıca, ödeme yapılmayacak haller de belirlendi.

Buna göre, cemevi dışında kaldığı tespit edilen ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesinden ödenmeyecek ve hükümlere uyulmaması halinde ödenmesi gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, kesme-bağlama bedeli gibi her türlü bedel abone tarafından ödenecek. Bu bedellerden Başkanlık sorumlu tutulamayacak.

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