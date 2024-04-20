Cemevlerinde yeni dönem! Artık devlet ödeyecek

Başkan Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ederek Alevi ve Bektaşi Derneklerinin temsilcileriyle Muharrem ayı iftarına katılmıştı

Yönetmeliğe göre, cemevinin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yapılan tespite göre, aydınlatma giderlerinin ödenmesi için bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerekecek.

Sayaç tefrik işlemlerinin kontrolünün cemevinin unsurları dikkate alınarak il müdürlüğünün teknik personeli tarafından yapılması zorunlu olacak.