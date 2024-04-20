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Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'yi kabul etti

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Şükri’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve beraberindeki heyetle Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Kritik görüşmede Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. İşte merak edilen tüm detaylar...

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