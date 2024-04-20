İsrail-İran gerilimi tırmanır mı? Misilleme oyunları ne anlama geliyor? Piyasalar nasıl etkilendi?

DİPLOMASI ADIMLARI ÖNEMLİ

Bizim ülke uzmanlarına ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. "İran'a mı güvenelim?" dedi ve İsrail'in neler yaptığını biliyoruz sözleri oldu. Bizim diğer ülkeleri takip edip uzmanlaşmamız lazım. Dünyanın en zor coğrafyasında diplomasi ile karşı karşıya bir Türkiye var. Burada olayları kendi açısından takip eden bir Türkiye var. İsrail'e yardımlar büyük patrondan geliyor.