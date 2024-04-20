İsrail-İran gerilimi tırmanır mı? Misilleme oyunları ne anlama geliyor? Piyasalar nasıl etkilendi?
Dün sabaha karşı ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan üzerinde görülen 3 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Reuters'a konuşan İranlı yetkili, füze saldırısı olmadığını belirtirken, "İsfahan'daki patlamalar hava savunma sistemimizden kaynaklı" dedi. İran Uzay Kurumu, "İHA'lar kısa menzilli. İran içinden ateşlenmiş olabilir" açıklamasını yaptı. Peki İsrail İran geriliminde gelinen son aşama nedir? İsrail İran geriliminde misilleme bilmecesi? İsrail İran geriliminde ABD'nin rolü ne? İsrail-İran gerilimi piyasaları nasıl etkiledi? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İsmail Ermağan ve ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi değerlendirdi.
ABD medyası, dün sabah saatlerine karşı İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan üzerinde görülen 3 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. İranlı yetkililere dayandırılan haberlerde ise İran'a füze bir saldırısı olmadığı belirtildi. İranlı yetkililer, "Küçük bir saldırı oldu, püskürttük. İsfahan'da duyulan patlama İran'ın hava savunma sisteminin aktivasyonu sonucu gerçekleşti" açıklamasını yaptı.
ABD'NİN HABERİ VARDI
Dün ABD ve İsrail arasında yapılan Refah operasyonu toplantısında İsrail'in 24 veya 48 saat içinde İran'ı vuracağını ABD'ye bildirdiği belirtildi. CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini söyledi. Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı desteklemediğini kaydetti.
ÜLKE İÇİNE SIZAN AJANLAR...
İranlı bir analist ise daha sonra devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, mini insanısz hava araçlarının ülkenin içine sızanlar tarafından uçurulduğunu öne sürdü. Peki İsrail İran geriliminde gelinen son aşama nedir? İsrail İran geriliminde misilleme bilmecesi? İsrail İran geriliminde ABD'nin rolü ne? İki ülkenin bölgede tansiyonu yükselten adımları neyi hedefliyor? Misilleme geriliminin arkasında başka planlar mı var? İsrail-İran gerilimi piyasaları nasıl etkiledi? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İsmail Ermağan ve ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi değerlendirdi.
KAZAN ADIMLARI
Prof. Dr. İsmail Ermağan: İran'ın asıl amacı bölgede yıkılmadan var olmak ve İslam aleminden kendine rol biçmek istiyor. İslam aleminde nüfuz sahibi olmak istiyor. 19880 yılında Irak savaşında oluşan fobisini son 10 yılda sahaya inerek aştı. Rusya'ya yaslanarak işler yapıyor. Suriye'deki savaşta etkin oldu. Yemen ve Lübnan'da vekil güçler üzerinden etkisi var. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı bölgede kazan adımıdır. Bunun propagandasını yaptı ve iç kamuoyuna da yapacaktır.
DİPLOMASI ADIMLARI ÖNEMLİ
Bizim ülke uzmanlarına ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. "İran'a mı güvenelim?" dedi ve İsrail'in neler yaptığını biliyoruz sözleri oldu. Bizim diğer ülkeleri takip edip uzmanlaşmamız lazım. Dünyanın en zor coğrafyasında diplomasi ile karşı karşıya bir Türkiye var. Burada olayları kendi açısından takip eden bir Türkiye var. İsrail'e yardımlar büyük patrondan geliyor.
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